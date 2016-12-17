76 медалей подготовили в Челябинске к отмененному финалу Кубка Мира

Молодая семья сгорела в собственном доме

Борис Дубровский назвал выборы в Госдуму вызовом для области

Борис Дубровский сообщил, что гордится южноуральским регионом

2-летний мальчик стал жертвой двойного ДТП

Определены победители среди пар на Чемпионате России по фигурному катанию