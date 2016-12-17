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76 медалей подготовили в Челябинске к отмененному финалу Кубка Мира

76 медалей подготовили в Челябинске к отмененному финалу Кубка Мира
Финал , Кубок Мира , конькобежный спорт , медали
24.12.2016 13:30:16

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Время новостей от 23.12.2016

23 Декабря 2016, 18:30

Награды конькобежцев теперь украсят музейные полки.

Подготовка к финалу Кубка Мира по конькобежному спорту отменена. Соревнования не будут проводиться в Челябинске. Что делать с изготовленными для победителей медалями, сейчас неясно. Ими предлагают украсить музейные полки.

В Челябинске «сворачивают» подготовку к финалу Кубка Мира по конькобежному спорту. Организаторы соревнований успели сделать все заранее, даже выпустили 76 медалей, однако им не суждено висеть на шеях победителей. Предположительно, награды за несостоявшийся Кубок разместятся на музейных полках.

— Это политизированное давление. Этоне политика в спорте, а политика стран, которые считают, что Россию можно поставить на колени. Не дождутся, — прокомментировал ситуацию сайту «Первый областной» президент федерации конькобежного спорта Андрей Вахутин.

Напомним, перенести соревнования решил международный союз конькобежцев. Причиной вновь оказался допинговый скандал. Финал Кубка Мира должен был пройти с 10 по 12 марта. Сожаления выразил и губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Он отметил, что международный союз конькобежцев потерял отличных организаторов в лице челябинцев и привел в пример Чемпионат России по фигурному катанию.

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23 Декабря 2016, 10:10

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