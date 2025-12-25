Мечта еще одного пятилетнего ребенка исполнена в Челябинской области

В акции «Елка желаний» принял участие зампред правительства региона Юрий Кузнецов

В преддверии Нового года по всей России проходит традиционная благотворительная акция «Елка желаний», направленная на исполнение заветных мечтаний детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В Челябинской области этот проект реализуется по инициативе губернатора Алексея Текслера.

В акции, объединившей тысячи людей по всей стране, принял участие заместитель председателя правительства Челябинской области Юрий Кузнецов. Он исполнил мечту пятилетнего Олега, который попросил у Деда Мороза самокат.

Вручение подарка стало настоящим праздником для Олега и его семьи. Мальчик с радостью познакомил Юрия Кузнецова со своими старшими братьями и рассказал о своих спортивных успехах.

«Ежегодная новогодняя акция „Елка желаний“ объединяет тысячи сердец добрыми делами и осуществляет детские мечты, позволяя и нам, взрослым, продолжать верить в чудеса!» — отметил Юрий Кузнецов.

Акция «Елка желаний» продолжается. Каждый желающий может присоединиться к инициативе, выбрав детское письмо, и подарить новогоднее чудо тем, кто особенно в нем нуждается.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало, что глава региона Алексей Текслер исполнил сразу несколько детских желаний, в том числе один из подарков улетел к юной жительнице города Ясиноватая в ДНР.