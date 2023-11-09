Мечи златоустовских мастеров вручили Мелитополю и Мариуполю на вечное хранение

В Совете Федерации отметили города воинской славы

Памятные клинки «Мечи Победы», изготовленные Златоустовской оружейной компанией к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, вручили городам воинской славы Мелитополю и Мариуполю. Торжественная церемония прошла накануне в Совете Федерации, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

Вручение провела спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она отметила, что ровно 80 лет назад Мариуполь и Мелитополь были освобождены советскими войсками от фашистских захватчиков.

«И важно, что и сегодня Мариуполь и Мелитополь проявили несгибаемую волю, жители этих замечательных двух городов проявили стойкость и сделали свой выбор — вернуться на свою историческую родину, в Россию», — сказала она.

Как символ памяти и уважения к подвигу предков в города воинской славы передаются памятные клинки «Мечи Победы». Клинок каждого меча выполнен из высоколегированной златоустовской стали, она отличается особой твердостью и упругостью. Меч украшает орнамент и дарственная надпись для каждого города. Почетное звание «Город воинской славы» присвоено Мелитополю и Мариуполю 15 ноября 2022 года президентом Владимиром Путиным.