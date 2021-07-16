В Челябинской области мусульман попросили не посещать мечети в Курбан‑байрам

Трансляцию праздничной проповеди можно посмотреть на телеканале ОТВ

Во вторник утром, 20 июля, в мечетях Челябинской области пройдет богослужение, посвященное празднику Курбан-байрам. Однако из-за сложной эпидситуации по коронавирусу главный муфтий Уральского федерального округа Ринат Раев призвал прихожан молиться дома дистанционно.

«Чтобы предупредить распространение эпидемии, Региональное духовное управление мусульман Челябинской и Курганской областей настоятельно призывает всех правоверных мусульман и прихожан к соблюдению ограничительных мер. Мы просим вас оставаться дома и молиться дома. Поберегите себя и своих близких», — обратился к мусульманам Ринат Раев.

На богослужении в мечети смогут присутствовать только священнослужители и персонал храмов. Все остальные могут увидеть проповедь онлайн.

Присоединиться к эфиру с праздничной проповеди смогут зрители телеканала ОТВ. Кроме того, трансляция пройдет и на сайте 1obl.tv и в социальных сетях медиахолдинга «Первый областной». Начало прямого эфира 20 июля в 06:00.



В том же режиме мусульмане отметили весенний праздник Ураза-байрам.