«Мечел» ускорил процессы переработки металлургического шлака

Предприятие обновляет парк техники

Компания «Мечел-Материалы» (входит в Группу «Мечел») приобрела 19-тонный бульдозер для работы в цехе переработки шлака. Техника ускорит погрузку металлургического шлака и его дальнейшую переработку, сообщает пресс-служба компании.

Доменный шлак образуется в процессе выплавки чугуна на Челябинском металлургическом комбинате. Горячий шлак выгружается и остывает на участке переработки доменных шлаков.

Бульдозер будет участвовать в подготовке шлака к отгрузке в железнодорожные вагоны и грузовые автомобили для отправки на переработку.

«Введение в производственный процесс новой техники увеличит объемы отгружаемой продукции. Также бульдозер будет использоваться для формирования дорог внутри предприятия», — отметил генеральный директор компании «Мечел-Материалы» Николай Пархомчук.

«Мечел-Материалы» производят из гранулированного шлака минеральную добавку для цементных смесей, которая повышает прочность бетонных конструкций.