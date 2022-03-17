Компания «Мечел-Материалы» (входит в Группу «Мечел») приобрела 19-тонный бульдозер для работы в цехе переработки шлака. Техника ускорит погрузку металлургического шлака и его дальнейшую переработку, сообщает пресс-служба компании.
Доменный шлак образуется в процессе выплавки чугуна на Челябинском металлургическом комбинате. Горячий шлак выгружается и остывает на участке переработки доменных шлаков.
Бульдозер будет участвовать в подготовке шлака к отгрузке в железнодорожные вагоны и грузовые автомобили для отправки на переработку.
«Введение в производственный процесс новой техники увеличит объемы отгружаемой продукции. Также бульдозер будет использоваться для формирования дорог внутри предприятия», — отметил генеральный директор компании «Мечел-Материалы» Николай Пархомчук.
«Мечел-Материалы» производят из гранулированного шлака минеральную добавку для цементных смесей, которая повышает прочность бетонных конструкций.