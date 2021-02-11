«Мечел» представил обновленную программу природоохранных мероприятий на форуме «Экоинжиниринг 3.0»

Инвестиции в проекты превысят 13 млрд рублей

На Южном Урале прошел региональный экологический форум «Экоинжиниринг 3.0». Он был организован общественной экологической организацией «Зеленый город» при поддержке Группы «Мечел», Общественной палаты Российской Федерации, Правительства Челябинской области, Общественной палаты Челябинской области и Южно-Уральского государственного университета.

Форум «Экоинжиниринг 3.0: потенциал региона в развитии вектора прикладной экологии, зеленой индустрии и экологических компетенций» проводится уже в третий раз. Его главная миссия — повысить экологическую грамотность челябинцев, обсудить наилучшие решения в области экологии, внедрить в обыденную жизнь горожан новые достижения, практики и научные разработки в области охраны природы.

В условиях пандемии организаторы форума изменили привычный формат мероприятия и перевели его онлайн. Трансляция, организованная с двух основных площадок — ДК ЧМК и Южно-Уральского государственного университета, была доступна на сайте экоинжиниринг.рус.

Экологи, общественники, представители органов власти, промышленники и ученые представили свои научно-исследовательские, образовательно-просветительские и прикладные проекты, стартапы и гражданские практики, нацеленные на изменение экологической обстановки и развитие «зеленой» экономики региона.

В форуме приняли участие около 600 человек. Обсудили вопросы мониторинга и систематизации данных оценки качества атмосферного воздуха, переработки вторсырья, формирования экологической безопасности региона, возможности грантовой поддержи экопроектов инициативных жителей и др.

С докладами выступили представители министерств экологии, образования, экономического развития, транспорта и инфраструктуры Челябинской области, надзорных органов и общественных организаций. О ходе реализации экологической программы Группы «Мечел» в Челябинске и социально-экологических проектах компании рассказал директор управления производственного планирования и технического развития ПАО «Мечел» Антон Левада. Управляющий директор Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов в своем выступлении отметил возможность экспертизы экологических проблем Челябинска академическим советом ВООП для выработки наилучших решений. Философскую сторону экологических проблем осветили ученые из Румынии и Хорватии. Представитель Областного центра дополнительного образования детей Анна Волкова поделилась опытом создания центра «Экостанция».

«Мы рады в третий раз поддержать форум, так как он становится открытой и уже, можно сказать, международной площадкой для обсуждения различных идей в области экологии и выработки лучших решений. Компания «Мечел» также придерживается принципа открытости в освещении нашей большой экологической программы, которая легла в основу трех соглашений с государственными надзорными органами и правительством Челябинской области о реализации мер по снижению выбросов в атмосферу и воздействия на водные объекты. Программы соглашений выходят за рамки федерального проекта «Чистый воздух» и рассчитаны до 2026 года, инвестиции в проекты составят более 13 миллиардов рублей», — рассказал директор управления производственного планирования и технического развития ПАО «Мечел» Антон Левада.

Необходимость проведения экологического форума и его важность отметил министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

«Форум с каждым годом все ярче заявляет о себе и становится площадкой, на которой обсуждаются самые актуальные и важные экологические проблемы, принимаются нестандартные решения для развития современного и успешного региона. Только объединяя усилия, общественность, власть и промышленность смогут изменить сложившуюся экологическую ситуацию в регионе», — подчеркнул Сергей Лихачев.

Председатель Челябинской городской Думы Андрей Шмидт обратил внимание на актуальность «Экоинжиниринга».

«Здорово, что предприятия, в том числе «Мечел», принимают участие в экологических проектах для развития экологии региона. Мне нравится актуальность названия форума — «Экоинжиниринг». Мы живем в городе, который является большим индустриальным парком. С одной стороны, предприятия — это основа бюджета Челябинска, с другой стороны — экологическая проблема. И наша задача — исправить этот минус на плюс совместно с представителями власти, общественности, научными экспертами и промышленниками», — отметил Андрей Шмидт.

Кристина Пелёвина, директор экологической организации «Зеленый город», обозначила цели мероприятия.

«Главная задача форума — определить существующие и возможные препятствия для развития экологических стратегий, технологий и проектов, найти пути решения экологических проблем. Форум — это возможность обменяться технологиями, обсудить международный опыт, сформировать экологическое мышление у граждан», — рассказала Кристина Пелёвина.

Управляющий директор Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов отметил лидерство «Мечела» в вопросе реализации экологических программ.

«Наша организация отмечает уменьшение количества жалоб в Челябинске, позитивный вектор наметился. Мы будем контролировать ситуацию и в дальнейшем, тесно взаимодействуя с местными активистами, которым готовы предоставить переносные газоанализаторы для замеров и изучения качества воздуха», — подчеркнул Элмурод Расулмухамедов.

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» — одно из крупнейших отечественных предприятий полного металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей, а также основной производитель нержавеющей стали в России. ЧМК — одно из немногих предприятий страны, которому дано право присваивать продукции собственный индекс «ЧС» («Челябинская Сталь»). Комбинат входит в металлургический дивизион Группы «Мечел», находящийся под управлением ООО «УК Мечел-Сталь».

«Мечел» — глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, продукция которой поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. «Мечел» объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.