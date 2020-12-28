«Мечел-Материалы» приступили к капитальному ремонту печи для производства извести

Агрегат станет более производительным и экологичным

Компания «Мечел-Материалы» (входит в Группу «Мечел») начала капитальный ремонт шахтной печи для обжига извести. Он позволит обеспечить надежную и производительную работу агрегата, повысит качество продукции.

Предприятие обеспечивает Челябинский металлургический комбинат обожженной известью, производя более 50 тысяч тонн в год. На ЧМК известь используется при плавке металла.

В ходе ремонта полностью обновят корпус и огнеупорную внутреннюю футеровку печи. Установят новое внутреннее оборудование, в том числе полностью обновят загрузочные механизмы и механизмы выгрузки, проведут ревизию и обновят дымосос, заменят старое электрооборудование, обновят запорную арматуру на газопроводе.

«Капитальный ремонт печи окажет положительное влияние на эффективность и производительность обжига известняка. Кроме того, печь станет более экологичной благодаря обновлению дымососа. На шахтных печах мы производим обжиг преимущественно для конвертерных, электросталеплавильных и агломерационных нужд ЧМК. Рассчитываем на улучшение не только количественных, но и качественных показателей», — отметил генеральный директор ООО «Мечел-Материалы» Николай Пархомчук.