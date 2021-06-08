«Мечел-Кокс» рассказал о внедрении наилучших доступных технологий

Специалисты предприятия провели экскурсию для экологов из Челябинска и Москвы

Завод «Мечел-Кокс» (входит в Группу «Мечел») провел экскурсию по производству для представителей министерств экологии Челябинской и Московской областей. В ходе рабочего визита гостям рассказали о реализации экологических мер с применением наилучших доступных технологий.

В рабочем визите участвовали начальник управления охраны окружающей среды министерства экологии Челябинской области Марина Гартвик, заместитель министра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов, директор ГКУ «Мособлэкомониторинг» Константин Малащук.

Представителям ведомств показали биохимическую очистку сточных вод. Система запущена в 2011 году. С ее помощью проводится глубокая очистка всех образующихся на «Мечел-Коксе» сточных вод, которые используются для тушения кокса. Объем инвестиций в строительство биохимической установки составил около 900 млн рублей.

Далее гости посетили цеха улавливания № 1 и № 2, где ознакомились с модернизированными в 2017 и 2019 годах бензольными отделениями. При их реконструкции внедрена технология закрытого цикла охлаждения коксового газа без контакта технической воды с атмосферным воздухом, что исключает выбросы загрязняющих веществ. Данная технология относится к наилучшим доступным, для претворения ее в жизнь потребовалось построить новую градирню для охлаждения воды, установить две новые насосные станции и другое оборудование. Стоимость реализации проектов в двух цехах составила 202 млн рублей. Модернизация позволила полностью ликвидировать значимые источники выбросов бензола, фенола, нафталина, сероводорода.

Делегация изучила работу обновленной в 2020 году коксовой батареи № 8. Здесь также внедрили наилучшие доступные технологии: системы уплотнения газоотводящих стояков, бездымной загрузки угля. Это повысило герметичность оборудования и позволило снизить выбросы загрязняющих веществ 1—4 класса опасности на данном агрегате.

Гостям также рассказали о ходе реализации проекта по установке коллекторных систем в химических цехах предприятия. Экологический эффект на первом этапе предусматривает снижение выбросов 1—4 классов опасности более чем на 2 тонны в год. После полного завершения монтажа новой системы выбросы снизятся на 16 тонн в год.

Представителей министерств проинформировали об остановленных производственных участках. В 2015 году завод прекратил производство одного из видов своей побочной продукции — прессованного нафталина. Ранее было остановлено отделение ректификации и промывки сырого бензола, а также две коксовые батареи.

«„Мечел-Кокс“ продолжает планомерно выполнять мероприятия, закрепленные в экологических соглашениях с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Программа экологической модернизации завода предусматривает применение наилучших доступных технологий. На 2022 год намечен монтаж коллекторных систем в цехе улавливания № 2 и бензольно-ректификационном отделении. Новая система предусматривает монтаж трубопроводов для сбора паров загрязняющих веществ и их возврата в газопровод для повторной переработки. Общие инвестиции на реализацию этой программы составят более 120 млн рублей», — отметил управляющий директор «Мечел-Кокс» Николай Мотин.

«Заметно, что средства, вкладываемые в экологические проекты на предприятии, дают положительный эффект — и визуальный, и технологический. В целом производственные процессы, которые были усовершенствованы, оставляют позитивное впечатление. Для себя мы отметили несколько важных моментов, которые можно применить в работе предприятий Московской области», — рассказал заместитель министра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов.