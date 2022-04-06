Мебельщик из Челябинска выиграл более 8 миллионов рублей в лотерею

Мужчина хочет потратить выигрыш на переезд с семьей на юг

Мебельщик из Челябинска Антон Гусев стал победителем государственной лотереи «Спортлото «5 из 36». Мужчина выиграл 8 490 252 рубля, сообщили организаторы розыгрыша.

Пять лет назад сестра Антона с семьей переехала на юг. Челябинец тоже захотел сменить место жительства и начал участвовать в гослотереях, чтобы купить дом в Краснодаре. И его мечта осуществилась.

«В четыре часа утра знаменательного дня сын разбудил нас плачем. Супруга пошла его укладывать, а я уже не смог уснуть. Зашел в приложение „Столото“, купил билет и выиграл 15 тысяч рублей. В тот момент я почувствовал, что близок к победе. Начал покупать билеты всех лотерей, которые попадались под руку. Среди них и оказался счастливый», — поделился эмоциями победитель.

К моменту выигрыша супруги уже продали квартиру в Челябинске и купили дом мечты в ипотеку. Многомиллионный суперприз они потратили на закрытие кредита. Отметим, с 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются министерство финансов и министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Общая сумма (разыгранного) призового фонда в гослотереях под брендом «Столото» на конец 2021 года составила более 167 миллиардов рублей.