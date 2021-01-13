МЧС предупредило южноуральцев о грядущих сорокаградусных морозах

Несмотря на низкие температуры дорожные рабочие продолжают чистить улицы и остановки общественного транспорта

Минувшей ночью в некоторых районах Челябинской области столбики термометров опустились до −40 градусов. О таких же морозах, предстоящих ночью и утром 14 января, предупреждает ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Утром 13 января, ночью и утром 14 января на территории Челябинской области ожидается понижение температуры воздуха до минус 40 градусов»,— сообщили в ведомстве.

По данным Комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска, из-за морозов на дорогах и остановках общественного транспорта образовалась наледь. Жителей Челябинска просят отнестись с пониманием: дорожники уже подсыпают опасные участки.

«В связи с резким понижением температуры и обильным снегопадом на проезжей части, остановках общественного транспорта образованы наледь и снежные накаты. Просим отнестись с пониманием, Комитет дорожного хозяйства города Челябинска стремится оперативно отрабатывать каждое поступившее обращение и замечание. Ведется подсыпка опасных участков для предотвращения образования гололеда. Обработка противогололедным материалом производится на спусках, подъемах, а также на заездных карманах остановок общественного транспорта»,— сообщили в комитете.

Дорожная техника сегодня тоже работает в каждом районе Челябинска несмотря на холод. Так, уже с утра на улицы города выведена 231 единица техники, включая 89 тракторов МТЗ, 42 погрузчика, 60 самосвалов и других спецмашин, а также 318 дорожных рабочих. Минувшей ночью город от снега очищали 209 единиц техники и 83 дорожных рабочих.