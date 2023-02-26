МЧС опубликовало экстренное предупреждение из-за непогоды в Челябинской области

Пешеходам и водителям напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности при гололеде

ГУ МЧС России по Челябинской области опубликовало экстренное предупреждение в связи непогодой. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, 27 февраля в регионе ожидаются штормовой ветер, снег, переходящий в дождь, и гололед на дорогах. Спасатели напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности при гололеде во избежание падений.

«Во время гололеда необходимо передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву, при этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами»,— рекомендуют в ведомстве.

Если человек все-таки поскользнулся, необходимо присесть, чтобы снизить высоту падения, а также постараться сгруппироваться и перекатиться, чтобы смягчить удар о землю.

Автомобилистам спасатели рекомендуют воздержаться от поездок. Если отправиться в путь необходимо, то водителям также настоятельно рекомендуют соблюдать правила безопасности.

«Все движения водителя должны быть более плавными, чем на сухой дороге. Даже незначительная резкость, вполне допустимая в обычных условиях, при гололеде может привести к заносу. Избегайте резкости в начале движения, при переключении передач, разгоне, повороте и торможении. Размеренное управление автомобилем придает ему большую устойчивость»,— напомнили в ведомстве.

Кроме того, автовладельцам следует соблюдать увеличенную дистанцию до находящихся впереди машин.