McDonald's из Челябинска не уходит

«Региональная сеть предприятий питания» подтверждает, что не собирается закрывать заведения

В компании «Региональная сеть предприятий питания», которая отвечает за рестораны на Урале, отмечают, что в Челябинской области, как и в других 14 регионах, рестораны быстрого питания McDonald's продолжают работу и закрываться не будут.



Более того, в заведениях отмечается рост покупательского трафика и продаж. Количество свободных столиков на трех челябинских площадках сократилось в разы, а очередь на «МакАвто» в моменте изрядно приросла.





Компания не планирует закрывать свои кафе, ведь есть задача — сохранить рабочие места сотрудникам в полном объеме. Более того, в планах у сети — открывать новые рестораны и создавать новые вакансии в городах Урала.



О первых днях работы McDonald's в Челябинске после объявления о закрытии сети ресторанов мы рассказывали здесь.