Майское тепло до +18 вернется в Челябинскую область 27 апреля

Ветер станет тише

В понедельник, 27 апреля, влияние на погоду в Челябинской области циклонов ослабеет, будет сухо и тепло, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В ночные часы по-прежнему прохладно: в Челябинске температура может опуститься до 0 градусов, по области — до −5. Днем воздух в областной столице прогреется до +16 градусов, на территории региона столбики термометров поднимутся до 13—18 градусов. Ветер будет слабым южного направления, но местами возможны порывы до 14 метров в секунду.

Предварительно, уже во вторник, 28 апреля, погода снова испортится: температура немного снизится, пройдут дожди.