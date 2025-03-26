Майские +13 градусов обещают жителям Челябинской области 26 марта

И много солнца

Сегодня, 26 марта, антициклон усилит свое влияние на территорию Челябинской области: температура воздуха поднимется еще выше. Ветер чуть усилится, местами возможны порывы до 12 метров в секунду, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске будет около +12°C и без осадков. Ветер юго-западный, до 5 метров в секунду.

Столбики термометров в Магнитогорске и Верхнеуральске зафиксируются на +7°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер южного направления, около 5 метров в секунду.

В Миассе воздух прогреется до +10°C. Также переменная облачность. Ветер южный, около 4 метров в секунду.

В Златоусте — тепло до +10°C. Без осадков. Ветер южный, слабый.

В Озерске также потеплеет до +10°C. Преимущественно ясно. Ветер юго-западного направления, до 3 метров в секунду.

Солнечную и теплую погоду обещают жителям Карабаша и Кыштыма. Ветер юго-западный, около 4 метров в секунду.

Около +8°C будет в Бакале. День пройдет без осадков. Ветер юго-западного направления, слабый.

В целом температура в регионе установится в пределах от +8 до +13°C, в горах и низинах ожидается от +5 до +10°C. Малооблачно, без осадков. Ветер юго-западного направления, от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.