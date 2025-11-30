Маяк установили в сквере у кардиоцентра в Челябинске

Светящийся арт-объект уже стал местом притяжения

В Центральном районе Челябинска появился новый арт-объект — маяк. Он стал украшением сквера у кардиоцентра, который благоустроили в этом году, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Хоть Челябинск и не порт семи морей, но этому городу нужен свой маяк, — подумали наши архитекторы и реализовали эту идею. Теперь он освещает путь посетителям сквера»,— поделились в мэрии.

Маяк высотой пять метров уже стал местом притяжения местных жителей.

Новый арт-объект установили в рамках благоустройства сквера по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В этом году там обустроили пешеходные дорожки, провели освещение, установили камеры, благоустроили территорию у пруда. В следующем году его преображение продолжится.