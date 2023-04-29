Май-2023 в Челябинской области будет жарким и сухим

Синоптики обещают температуру выше нормы

Май в этом году в Челябинской области будет жарким: почти на протяжении всего месяца температура воздуха будет подниматься выше +20 градусов. Частых дождей синоптики не прогнозируют. При этом циклоны все же будут приходить на территорию региона, сообщила журналисту ИА «Первое областное» начальник отдела метеопрогнозов областного Гидрометеоцентра Екатерина Выходцева.

«По данным Гидрометцентра России, среднемесячная температура в мае в Челябинской области ожидается выше нормы на 1 градус. Это означает, что май будет достаточно теплым, будет преобладать жаркая погода выше +20 градусов. Осадки будут ниже нормы, всего 65%. Аналогичная погода у нас в этом году была в апреле»,— рассказала Екатерина Выходцева.

При этом синоптик уточнила, что не следует исключать периоды заморозков, так как в мае в некоторых районах региона температура воздуха в ночные часы еще может опускаться ниже 0 градусов. Кроме того, на территорию региона будут приходить и антициклоны, которые принесут понижение температуры и кратковременные дожди с грозами.

Также Екатерина Выходцева подчеркнула, что такой долгосрочный прогноз — предварительный и лучше всего следить за погодой ежедневно.

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