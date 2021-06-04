Май 2021 года побил столетний температурный рекорд в Челябинске

Такой жаркой погоды в конце весны не было на протяжении 124 лет

Жаркий и засушливый май 2021 года стал самым теплым за всю историю инструментальных наблюдений за погодой на Южном Урале, сообщает Челябинский гидрометцентр.

Напомним, в этом году южноуральцы пережили две волны непредвиденного тепла. С 13 по 18 мая, а также с 21 по 26 мая среднесуточная температура превышала сезонную норму на 7—13 градусов. Днем столбик термометра поднимался гораздо выше +30.

«Переход температуры через 15 градусов, характеризующий начало метеорологического лета, произошел на три-четыре недели раньше обычного. Абсолютный максимум температуры достигал 32—37 градусов. В большинстве районов области были перекрыты предыдущие рекорды», — говорят в Гидрометцентре.

В Челябинске среднемесячная температура мая составила +18,4 градуса, что на 6,3 градуса выше среднемноголетних показателей. В результате синоптики делают вывод, что май 2021 года в Челябинске стал самым теплым за весь период инструментальных наблюдений за погодой с 1897 года.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1943 году. Тогда максимальная среднесуточная температура в мае составила +17,1 градуса.

Увы, в ближайшее время жары на Южном Урале не ждут. Дневная температура в Челябинске будет колебаться в пределах +20...+25 градусов. В начале следующей недели возможны дожди.