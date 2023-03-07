Маврикиев день отмечают по народному календарю 7 марта

Праздник связан с прилетом первых ласточек

Сегодня, 7 марта, по народному календарю отмечается Маврикиев день. Праздник связан не только со святым мучеником Маврикием, но и началом полевых работ, а также прилетом первых ласточек. Подробнее о традициях и запретах Маврикиева дня, а также народные приметы — в материале ИА «Первое областное».

История праздника

Христианин Маврикий был полководцем и служил в начале IX века на территории современной Сирии. Кроме того, вместе со своим сыном и 70 воинами он активно проповедовал о Христе. Недоброжелатели донесли на него императору-язычнику, и тот приказал подвергнуть пыткам семью и всех воинов. В результате сына Маврикия зарубили мечом, а сам полководец и его воины погибли от пыток огнем.

Традиции праздника

Наши предки подмечали, что на Маврикия из теплых краев возвращаются ласточки, и всегда ждали этого дня, ведь птицы считались вестниками тепла. «Ранние ласточки — к счастливому году», — говорили на Руси.

А еще в этот день начинались первые работы в полях и на огородах. Наши предки вывозили на грядки и будущие пашни навоз. Торопились они потому, что в это время дороги еще не размыло дождями и они были крепкими. Однако даже в этом деле были свои особенности. Например, наши предки считали, что удобрять землю в полнолуние или новолуние бесполезно.

Главным блюдом в деревнях на Маврикия была черная уха — суп, мясо или рыбу для которого варили в огуречном рассоле с добавлением различных специй.

Запреты

Существовало поверье, что на Маврикия запрещено мести пол веником, иначе из дома можно вымести все положительные эмоции и благополучие. А если 7 марта жечь свечи, то жизнь будет непростой и горькой.

Были и запреты, связанные с ласточками. Например, девушкам в этот день нельзя было показывать пальцем на летящую ласточку, иначе они лишатся красоты. А еще не следовало разрушать гнезда ласточек, в противном случае на теле человека появятся уродливые пятна.

Кроме того, в этот день мужу и жене, которые прожили вместе меньше года, запрещено спать раздельно — это приведет к скорому разводу.

Приметы

Некоторые народные приметы также были связаны с ласточками:

Прилетели грачи и ласточки — весна будет дружелюбной.

Ласточки высоко летят — к ветру, низко — к дождю.

Были и такие приметы: