Сегодня, 7 марта, по народному календарю отмечается Маврикиев день. Праздник связан не только со святым мучеником Маврикием, но и началом полевых работ, а также прилетом первых ласточек. Подробнее о традициях и запретах Маврикиева дня, а также народные приметы — в материале ИА «Первое областное».
История праздника
Христианин Маврикий был полководцем и служил в начале IX века на территории современной Сирии. Кроме того, вместе со своим сыном и 70 воинами он активно проповедовал о Христе. Недоброжелатели донесли на него императору-язычнику, и тот приказал подвергнуть пыткам семью и всех воинов. В результате сына Маврикия зарубили мечом, а сам полководец и его воины погибли от пыток огнем.
Традиции праздника
Наши предки подмечали, что на Маврикия из теплых краев возвращаются ласточки, и всегда ждали этого дня, ведь птицы считались вестниками тепла. «Ранние ласточки — к счастливому году», — говорили на Руси.
А еще в этот день начинались первые работы в полях и на огородах. Наши предки вывозили на грядки и будущие пашни навоз. Торопились они потому, что в это время дороги еще не размыло дождями и они были крепкими. Однако даже в этом деле были свои особенности. Например, наши предки считали, что удобрять землю в полнолуние или новолуние бесполезно.
Главным блюдом в деревнях на Маврикия была черная уха — суп, мясо или рыбу для которого варили в огуречном рассоле с добавлением различных специй.
Запреты
Существовало поверье, что на Маврикия запрещено мести пол веником, иначе из дома можно вымести все положительные эмоции и благополучие. А если 7 марта жечь свечи, то жизнь будет непростой и горькой.
Были и запреты, связанные с ласточками. Например, девушкам в этот день нельзя было показывать пальцем на летящую ласточку, иначе они лишатся красоты. А еще не следовало разрушать гнезда ласточек, в противном случае на теле человека появятся уродливые пятна.
Кроме того, в этот день мужу и жене, которые прожили вместе меньше года, запрещено спать раздельно — это приведет к скорому разводу.
Приметы
Некоторые народные приметы также были связаны с ласточками:
- Прилетели грачи и ласточки — весна будет дружелюбной.
- Ласточки высоко летят — к ветру, низко — к дождю.
Были и такие приметы:
- Если заря золотистая — погода будет хорошая.
- Солнце припекло — год будет зеленым.
- Сосны шумят — грядет тепло.
- На Маврикия выпал снег и мороз — весна придет нескоро.