Маткапитал в России вырастет на 6,8% с февраля 2026 года

Выплата на первого ребенка увеличится до 737 тысяч рублей, а на второго — почти до миллиона

С 1 февраля 2026 года материнский капитал в России будет повышен с учетом инфляции. Индексация составит 6,8%, что соответствует фактическому росту цен, сообщает со ссылкой на Минтруд РФ портал irk.ru.

В результате новая сумма выплаты на первого ребенка достигнет 737,2 тысячи рублей (прирост около 47 тысяч рублей). Если семья не получала капитал на первенца, то при рождении второго ребенка ей положено 974,1 тысячи рублей (увеличение примерно на 62 тысячи рублей).

Кроме того, с февраля 2026 года вырастет и единовременное пособие при рождении ребенка — до 28 773 рублей.

Для семей сохранятся все существующие возможности использования средств: улучшение жилищных условий, образование детей, оплата товаров и услуг для детей-инвалидов.

Также можно будет получать ежемесячную выплату из средств маткапитала на ребенка до трех лет, если доход семьи не превышает двух прожиточных минимумов.

Напомним, программа материнского капитала действует в России с 2007 года и является ключевой мерой поддержки семей с детьми в рамках нацпроекта «Семья».