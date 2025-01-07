Маткапитал проиндексируют с 1 февраля на 7,3%

Выплата на первого ребенка составит 676 тыс. рублей

В России в 2025 году проиндексируют несколько основных выплат для будущих родителей и семей с детьми, в том числе вырастет материнский капитал: с 630 тысяч до 676 тысяч рублей на первого ребенка. Об этом сообщили в Госдуме.

Так, маткапитал проиндексируют на 7,3%. Выплата на первого ребенка составит 676 тыс. рублей, на второго ребенка — 217 тыс. (894 тыс. рублей, если не получен маткапитал за первого).

Увеличатся и другие выплаты. Например, максимальная сумма пособия по беременности и родам для работающих женщин (при декретном отпуске в 140 дней) вырастет в 1,4 раза. Она составит: при одноплодной беременности 794 тысячи рублей; при осложненных родах (156 дней отпуска) — 885 тысяч рублей, при многоплодной беременности (194 дня отпуска) — 1,1 миллиона рублей.

Единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля вырастет до 26400 рублей. Если родились двое или более детей, выплата будет на каждого ребенка.

Также с 1 января 2025 года минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет составит 9227,24 рубля, максимальный — 68995 рублей.