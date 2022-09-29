В 2023 году федеральный маткапитал в России проиндексируют на 12,4%. В результате его размер вырастет до 589,5 тыс. рублей на первого ребенка и до 779 тыс. рублей на второго. Об этом накануне, 28 сентября, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Министр напомнил, что индексация маткапитала проводится с 1 февраля, начиная с 2022 года. Размер индексации соответствует уровню инфляции за предыдущий год.
«Всего в 2023 году на выплату материнского капитала планируется направить более 550 млрд рублей», — сообщает пресс-служба Минтруда РФ.
Сейчас размер материнского капитала на первого ребенка составляет 524,5 тыс. рублей, а на второго — 693,1 тыс. рублей, если семья не получала такие выплаты на первого ребенка.
Также ранее сообщалось, что с 2023 года в России появится универсальное пособие на детей. Его будут выплачивать с момента постановки на учет беременной женщины до того момента, пока ребенку не исполнится 17 лет.
Министр напомнил, что индексация маткапитала проводится с 1 февраля, начиная с 2022 года. Размер индексации соответствует уровню инфляции за предыдущий год.
«Всего в 2023 году на выплату материнского капитала планируется направить более 550 млрд рублей», — сообщает пресс-служба Минтруда РФ.
Сейчас размер материнского капитала на первого ребенка составляет 524,5 тыс. рублей, а на второго — 693,1 тыс. рублей, если семья не получала такие выплаты на первого ребенка.
Также ранее сообщалось, что с 2023 года в России появится универсальное пособие на детей. Его будут выплачивать с момента постановки на учет беременной женщины до того момента, пока ребенку не исполнится 17 лет.
Также в России с 1 января 2023 года проиндексируют пенсии по старости неработающих пенсионеров.