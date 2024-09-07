Маткапитал на первенца в Челябинской области получили больше 53 тысяч семей

Сертификат на маткапитал оформляется проактивно — подавать заявление никуда не нужно

С января 2020 года маткапитал начали выдавать на первого ребенка в семье. В Челябинской области сертификат на первенца уже получили более 53 тысяч семей, сообщает пресс-служба Отделения СФР по Челябинской области.

Если первенец появился на свет после 1 января 2020 года, маткапитал составляет 630 380,78 рублей. Если в этой семье появится второй ребенок, маткапитал увеличится на 202 643,96 рубля.

За рождение или усыновление второго и последующих детей после 1 января 2020 года, если право на маткапитал в семье возникло впервые, размер маткапитала составит 833 24,74 руб.

Для семей, в которых второй ребенок появился до 31 декабря 2019 года, размер капитала составляет 630 380,78 рублей.

Сегодня сертификат на маткапитал оформляется проактивно — писать заявление никуда не нужно.