Маткапитал Челябинской области разрешили тратить на ремонт дома на двух соседей

Речь идет о деньгах, которые регион выделяет малоимущим многодетным

По предложению прокуратуры Челябинской области в регионе расширили перечень направлений, по которым можно потратить областной маткапитал. В частности, деньги теперь можно направить на реконструкцию дома блокированной застройки. Закон об этом сегодня, 28 ноября, приняли депутаты областного парламента.

«Ранее на такую возможность после жалобы россиянки указал Конституционный суд РФ. Однако в региональных законах такая возможность не предусмотрена», — обратила внимание депутатов прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры Челябинской области Надежда Кузнецова.

Депутаты приняли поправки к закону в I и III чтениях.

Поясним: речь идет о частных домах, которые имеют общие стены с соседями, то есть дома на двух-трех хозяев.

Региональный маткапитал составляет 128 тысяч 235 рублей.

Право на получение областного маткапитала имеют граждане РФ, постоянно или преимущественно проживающие на территории Челябинской области не менее трех лет до рождения или усыновления третьего ребенка или последующих детей. При этом размер среднедушевого дохода не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленную в регионе на момент подачи заявления (сейчас это 31 тысяча 128 рублей).