Материал Первого областного информагентства вошел в шорт-лист федерального конкурса «Герои пера»

Мы рассказали о челябинке с ВИЧ, которая приняла свой диагноз и родила здорового ребенка

В Москве объявлен шорт-лист всероссийского конкурса социальной журналистики «Герои пера-2023». Среди финалистов, претендующих на победу, журналист Первого областного информагентства.

Материал Ирины Голлай вошел в семерку текстов, претендующих на победу в номинации «На линии добра». Материал посвящен челябинке с ВИЧ, которая чуть было не погибла, отрицая диагноз, но потом доверилась медикам, начала лечение и смогла родить здорового малыша.

Итоги конкурса огласят в июле. Конкуренцию нашему журналисту составляют московские корреспонденты из РИА Новости, ТАСС, с сайта «Москва24» и портала «Такие дела». Кроме того в финал попали материал от московского издания «Про паллиатив» и ГТРК «Самара». Они рассказывают про детей, живущих со смертельным диагнозом, про разные аспекты жизни инвалидов, а также о поиске людей, которые пропали в Донбассе.

Конкурс социальной журналистики проводится АНО Центр социальных проектов «Быть человеком». В нем принимают участие журналисты со всей страны. В этом году самыми популярными темами материалов, присланных на конкурс, стали патриотизм, паллиативная медицина, особенности помощи и адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, вопросы помощи животным и экологические проекты.

Награждение победителей состоится в Москве.

В рамках конкурса также пройдет онлайн школа для журналистов: это серия онлайн лекций, дискуссий и вебинаров, встречи с экспертами известными деятелями социальной сферы.

АНО Центр социальных проектов «Быть человеком» создан для привлечения внимания общества к теме честного и самоотверженного труда людей рабочих профессий, их социально-значимым поступкам, создания позитивных образов и примеров уважительного отношения к человеку труда, к семье и государству в целом.

В конкурсе 7 основных номинаций: «ТВ-герой» (для телевизионных каналов), «На линии добра» (для интернет-порталов, информационных агентств, радио), «Печать общества» (для печатных СМИ), «Поколение добра» (для СМИ, выпускаемых студентами или кафедрами ВУЗов), «За социальное партнерство» (за лучший социальный проект, организатором которого выступает СМИ), «Корпоративная пресса» (для авторов и редакций корпоративных СМИ), «Сети добра» (для блогеров и пабликов в социальных сетях).