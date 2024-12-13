Материал о героях журналиста «Первого областного» признан одним из лучших в России

Истории бойцов станут основой для сценариев патриотических фильмов

В Санкт-Петербурге подвели итоги профессионального конкурса среди представителей федеральных и региональных СМИ. Организатором конкурса выступила кинокомпания «Триикс медиа». На официальном сайте конкурса появились его итоги.

Корреспондент челябинского информагентства «Первое областное» Марина Власова вошла в число победителей с работой «Сегодня никто не умрет: южноуральские бойцы совершают героические поступки на СВО».

В материале журналист рассказывает о подвигах южноуральских бойцов, которые сейчас находятся в зоне проведения спецоперации. Так, уроженец Чебаркуля с позывным «Батыр» — профессиональный военный. Находясь на передовой, он спас жизни сослуживцев.

«Мы тщательно проанализировали каждую отправленную на конкурс работу и хотим отметить высокий профессионализм журналистов. Вокруг нас находится множество неравнодушных людей, чья деятельность или повседневная жизнь так или иначе связана с героизмом, бескорыстной помощью ближнему и самоотверженностью. Эти захватывающие истории в будущем станут основой сценариев для наших фильмов и сериалов, отражающих дух времени и силу человеческого характера», — сообщают организаторы.

На конкурс было отправлено более 120 работ. Это публикации на сайтах и в печати, телевизионные сюжеты и документальные фильмы.

«Для меня очень значима победа в этом конкурсе. Тема патриотизма, СВО — очень важна. Поэтому к каждой своей работе я отношусь серьезно и с особым чувством», — отмечает Марина Власова.