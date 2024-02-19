Математики ЮУрГУ научили компьютер ранжировать валютные депозиты и корректировать портфель акций

Две уникальные программы позволят разбогатеть

Доцент кафедры математического обеспечения информационных технологий ЮУрГУ Константин Кудрявцев и его аспирант Павел Симаков разработали и получили авторские права на две программы, способные ранжировать валютные депозиты и производить еженедельную корректировку портфеля акций, сообщает пресс-служба вуза.

«Первая программа — ранжирование валютных депозитов. Допустим, клиент имеет определенную сумму, которую желает хранить в разных банках и в разных валютах, следуя народной мудрости „не класть яйца в одну корзину“. Перед клиентом длинный (несколько десятков или сотен) список банков и тарифов по вкладам в разных валютах с разными годовыми процентами. Голова закружится! Нужна помощь компьютера», — рассказывают в пресс-службе.

Вторая программа позволяет корректировать биржевой портфель акций. Компьютер еженедельно будет подсказывать, какие акции продавать, а в какие вкладывать деньги. Как и в первом случае прогноз курса акций строится аналогично прогнозу курса валют, и так же важно принять в расчет оценки экспертов о надежности.

Математики ЮУрГУ опробовали алгоритм на данных Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ) и сравнили результат с классическим алгоритмом, работавшим с показателями ММВБ. Результат оказался в пользу челябинских ученых, модель которых позволяет получать на 20% выгоды больше.

Работа Константина Кудрявцева и Павла Симакова поддержана грантом Российского научного фонда (РНФ).