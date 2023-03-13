Мать раненого мобилизованного из Снежинска попросила депутата Госдумы о помощи в лечении сына

Олег Голиков встретился с земляком в военном госпитале Донецка

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков в военном госпитале Донецка встретился с жителем Снежинска Андреем, проходящим реабилитацию после ранения. К парламентарию за помощью обратилась мать раненого бойца: она просила посодействовать в переводе сына для лечения и реабилитации поближе к дому. Так родители смогут помогать солдату встать на ноги, рассказал Олег Голиков.



«Навестил в госпитале земляка. Андрей из Снежинска восстанавливается после ранения, которое получил в январе, — дрон скинул гранату прямо ему под ноги. Полз на руках, истекал кровью. Спасли соседи-разведчики. Наложили жгут, перевязали, отправили в тыл. Врачи сделали всё возможное, провели 4-часовую операцию и ноги спасли», — написал в своем телеграм-канале Олег Голиков.

Напомним, сам Голиков пошел на передовую добровольцем. Сначала служил в полку морской пехоты ДНР «Апостол», сейчас воюет в подразделении беспилотной разведки БАРС «Каскад». О помощи депутата попросила мать Андрея.

«1 ноябре 2022 года у сына было первое ранение. 1 января 2023 года сын был ранен второй раз. <...> Ему необходима операция по восстановлению тканей мышц, пересадке большой поверхности кожи и извлечению осколков. Для этого нужно длительное время и высокотехнологическая медицинская помощь», — написала жительница Снежинска в обращении к Голикову (текст обращения есть в распоряжении редакции).

Как следует из текста письма, Андрей попал на передовую в ходе частичной мобилизации, сейчас числится командиром взвода в 1-й Славянской мотострелковой бригаде, одной из старейших и самых боеспособных частей когда-то донецкого ополчения, а сейчас — 1-го армейского корпуса, в который вошли бывшие отряды Народной милиции ДНР.

Главной проблемой мама мобилизованного, по всей видимости, считала тот факт, что сына положили на излечение в гражданскую больницу Донецка. В военном госпитале было бы надежнее. А уж поблизости от дома и родители могли бы помочь в реабилитации взводного.

Олег Голиков послал запрос в Минобороны РФ и в середине февраля получил ответ от заместителя министра обороны Тимура Иванова. Иванов сообщил, что поручал военно-медицинскому управлению Южного военного округа организовать лечение снежинца в подведомственных организациях, а при необходимости — и вовсе перевести в центральные военно-медицинские учреждения. Поручение было выполнено: мобилизованный из Челябинской области попал в донецкий военный госпиталь. Везти его куда-то далеко, по мнению врачей, было нежелательно, да и насущная необходимость отсутствовала. Именно в госпитале Олег Голиков и встретился с солдатом.

«Буду заниматься и помогу, чем смогу. А пока передал Андрею привет от всех бойцов, поговорили с ним о Снежинске, где мне довелось работать, и даже нашли общих знакомых. Обменялись номерами — будем на связи», — резюмирует депутат.