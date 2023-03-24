Мать погибшего в Южноуральске ребенка лишили родительских прав на остальных детей

Женщина, сын которой задохнулся в дыму, никогда не сможет забрать их обратно

На этой неделе героем ток-шоу «Мужское и женское» на Первом канале стала многодетная мать из Челябинской области. Московские журналисты рассказали историю Екатерины Одиговой из Южноуральска, по вине которой погиб ребенок.

Напомним, женщина попала в поле зрения прессы после того, как ее четырехлетнего мальчика нашли спящим на обочине большой дороги. Незнакомый мужчина заметил ребенка и отвел домой. Видео, на котором малыш сладко спит в траве посреди улицы, попало в соцсети. Многие осудили нерадивую мать. После скандала ее пытались ограничить в родительских правах, но в итоге лишь оштрафовали на сто рублей. А потом случилась трагедия.

Тот же мальчишка погиб на пожаре в квартире Екатерины. В студии «Мужского и женского» женщина рассказала, что в тот день уходила к соседям на чай. Дома она оставила четырехлетнего сына и грудную дочку. Когда другие жильцы заметили дым, она пыталась спасти детей: дочку вынесла, а сыну сказала укрыться одеялом и ждать. Вытащить мальчика из огня женщина не успела.

В московскую студию приехали родители Екатерины. Пенсионеры публично попросили органы социальной защиты забрать детей у их дочери. Передача вышла в эфир с открытым финалом — судьба матери и ее детей была неясна.

«Это старая запись. Сейчас ситуация изменилась. После произошедшей трагедии детей забрали из семьи. В настоящее время они находятся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Мать ограничена в родительских правах бессрочно. Это значит, что восстановиться в правах ни при каких обстоятельствах она не сможет», — пояснили ИА «Первое областное» в пресс-службе Минсоца Челябинской области.