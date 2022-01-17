Мать-одиночка продала волосы, чтобы прокормить четырехлетнюю дочь

Женщина уже полгода работает без зарплаты, но боится уволиться

После декрета челябинка Ирина Старостина не смогла найти работу официально и устроилась по знакомству в охранную фирму. Полтора года женщина получала зарплату в конверте, а с августа ей вообще перестали платить. Чтобы прокормить малышку-дочь, от отчаяния Ирина продала свои длинные волосы, а когда деньги закончились, обратилась за помощью в редакцию Первого областного информагентства.

НЕТ ОПЫТА — НЕТ РАБОТЫ

После школы Ирина училась на программиста, но поработать по специальности не успела — ушла в декрет. После декрета без опыта работы на хорошую должность ее не брали.

«Пошла на биржу труда — там предложили только работу дворника. А какой из меня дворник? Я сама ростом с лопату», — рассказывает Ирина.

На чужую помощь молодой маме рассчитывать не приходится. Близких у нее нет. Отец ребенка сбежал, когда узнал про беременность. На одно пособие от государства, которое Ирине платят на дочку, месяц не проживешь — выходит около 10 тысяч. Пришлось работать неофициально.





БЕЗ ТРУДОВОЙ И ЗАРПЛАТА В КОНВЕРТЕ

Знакомый предложил Ирине устроиться в охранное предприятие «Гридъ» (позже оно сменило название на «Авангард», а с начала этого года именуется «УралОхрана»). Уже два года Ирина охраняет вход в поликлинику ГКБ № 5, что на улице Каслинской, 60А.

«Трудовую книжку мне не заводили. Подписывать договор никто не предлагал. Даже в офис охранного предприятия я не ездила. Мне показали место работы, выдали форму. И потом один раз в месяц привозили зарплату — 10 тысяч рублей. В августе платить перестали. Говорили: больница задержала деньги, получишь позже. А потом заявили, что якобы деньги я уже получила», — рассказывает Ирина.

Бросить все, взбунтоваться, уйти Ирина боится — еще надеется получить свои деньги. А за прогулы ей грозит штраф — 900 рублей за невыход на смену. Это гораздо больше, чем стоит рабочий день самой охранницы.





Сейчас Ирина и дочка живут на пособие. Мяса и фруктов семья практически не видит — сидят на кашах и макаронах. А у дочери Иры за всю жизнь не было ни одной новой вещички — гардероб малышки полностью состоит из вещей с чужого плеча.

«ДЕНЬГИ ВЫПЛАТИМ И УВОЛИМ»

Ситуация показалась нам дикой. Отчасти даже неправдоподобной. Чтобы проверить слова Ирины, мы поехали в поликлинику. Оказалось, что женщина говорит правду. Ирина встретила нас на входе в рабочей форме. Показала тетрадь, где охранники отмечают выходы на работу. Например, за январь Старцеву подменяли всего два раза — даже праздничные каникулы женщина провела на работе.





В ГКБ № 5 редакции подтвердили, что поликлинику на Каслинской обслуживает частная охранная фирма, но долгов перед ней у медицинской организации нет.

«В 2021 году по аукциону заключен договор между ГКБ № 5 и охранным предприятием „Авангард“. Согласно договору оплата за охранные услуги проведена в полном объеме. На 2022 год заключен договор с фирмой „УралОхрана“. На смены выходят разные сотрудники охранного предприятия в соответствии с внутренним графиком работы, который утверждает компания. Претензий к сотрудникам ЧОП руководство больницы не имеет», — рассказала заместитель главного врача по поликлинике ГКБ № 5 Челябинска Лариса Коснырева.

Поговорили мы и с начальством Ирины.

«Старцева очень хитрая. Она вам врет. Она сама может прийти попозже и уйти пораньше. Поэтому и зарплата у нее всего десять тысяч. Сколько смен отработала, столько и получила», — не растерялся начальник охраны ЧОП «УралОхрана» Андрей Ситник.

При этом Ситник не стал отрицать, что Ирина работает без оформления документов, а зарплату раз в месяц ей привозят в конверте. Всю вину за отсутствие трудовой и договора он свалил на свою подчиненную: это она сама все никак не доедет до офиса, чтобы оформить бумаги. Почему тот же договор Ире не могут привезти на подпись вместе с зарплатой, Ситник не объясняет. Зато начальник пообещал расплатиться с Ириной до конца недели (почему-то только за декабрь) и найти ей замену.

По словам Иры, теперь потеря этой работы ее не огорчит.

КАК СИТУАЦИЮ ОЦЕНИЛ ЮРИСТ

Мы спросили юриста, какие ошибки допустила Ирина при оформлении на работу и как в такой ситуации ей вернуть деньги. Отвечает адвокат по трудовым спорам, кандидат юридических наук Полина Портянова.

Прежде всего юрист рассказала, что обязанность заключить трудовой договор лежит не на работнике, а на работодателе.

«При трудоустройстве работник и работодатель должны заключить трудовой договор. Если это не сделано, но работник допущен до работы, у работодателя появляется обязанность заключить такой договор», — говорит Полина Портянова.

Юриста также смутил очень низкий размер зарплаты работницы.

«Минимальный размер оплаты труда при 40-часовой рабочей неделе (включая 15% уральского коэффициента) в 2021 году составлял 14 710 рублей, в 2022 году — 15 973,5 рубля. Заработная плата ниже МРОТ может быть определена только в том случае, если лицо работает суммарно менее 40 часов в неделю. В этом случае всегда можно рассчитать пропорцию от заданных сумм», — пояснила Портянова.

Если работодатель не оформляет трудовой договор, работник имеет право обратиться в суд и потребовать установить факт трудовых отношений. Такие споры рассматриваются районным судом по месту регистрации работника или работодателя (по выбору истца). Если знаний и смелости не хватает, Ирина может написать жалобу в прокуратуру. Прокурор также имеет право инициировать такие судебные разбирательства.

«Доказать факт трудовых отношений не всегда просто. В качестве доказательств можно использовать свидетельские показания, любые документы, из которых может следовать факт трудовых отношений. Еще сложнее доказать размер согласованной с работодателем заработной платы. Если суд сочтет, что доказательств для взыскания заявленных истцом сумм не хватает, то установит размер зарплаты, равный МРОТ», — добавляет Полина Портянова.

ПРАВО НА ЗАБАСТОВКУ

Кстати, если работодатель задержал зарплату более чем на 15 дней, работник вправе известить работодателя в письменной форме о приостановлении своей работы вплоть до выплаты задержанной денежной суммы на основании ст. 142 Трудового кодекса РФ. Это мера самозащиты, которая не может караться работодателем. Главное, чтобы у работника осталось доказательство направления такого извещения. Например, опись вложений в ценное письмо, которое он направлял.