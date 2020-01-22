Мать-героиня из Челябинска воспитывает 12 детей

Первый ребенок у семьи появился в 2002 году.

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Мама, официально признанная матерью-героиней, воспитывает 12 детей. Необыкновенно большая семья Мельник проживает в Челябинске. Дина и Сергей познакомились в 2001 году, в церкви. В 2002 году у них появилась первая дочь Света, а дальше с разницей в год-полтора супруги родили Андрея, Диму, Веню, Сережу, Аню, Иру, Вадика, Васю, Тиму, Олю и Виталю.

«Когда мне говорили: "Вдруг у тебя будет 10 детей", я отвечала: "Никогда!" Даже выйдя замуж, я не думала, что у меня будет настолько много детей. Это большое счастье — быть многодетной мамой. Ты уделяешь внимание детям, а они тебе», — рассказывает корреспонденту медиахолдинга ОТВ 37-летняя Дина Мельник.

Переделать домашние дела помогают дети. И старшие, и младшие дежурят по дому. На холодильнике висит специальное расписание, в котором на каждый день недели свой ответственный за мытье посуды и полов. Готовят в семье Мельник тоже вместе: чтобы накормить 14 человек, нужны практически промышленные объемы.

«Мы дома делаем всё: суши, шаурму, хот-доги, пирожки, беляши. Все помогают, мы собираемся и каждый что-то делает: один идет в магазин, другой моет, третий режет. Так получается быстрее. Если я готовлю что-то простое, то могу справиться и сама, но чаще мы все делаем вместе. Недавно на день рождения мы приготовили 10 литров окрошки», — отмечает Дина Мельник.

Уборку в квартире семья тоже делает вместе: чтобы привести всё в порядок, требуется много времени. Расширить жилплощадь семья смогла благодаря материнскому капиталу.

«Первый сертификат мы получили только в 2007 году, за рождение пятого ребенка. Сумма была около 250 тысяч. Мы тогда как раз узнали, что соседняя от нас квартира продается. Мы жили в трёхкомнатной, по соседству была двухкомнатная. Взяли и её в ипотеку, расширили жилплощадь», — подчеркнула Дина Мельник.

Глава семейства Сергей Мельник отмечает, что и сам вырос в большой семье, был пятым ребёнком.

«Я не ставил перед собой такой цели, создать большую семью, но если бог даст, то будет и тринадцатый ребёнок. А появится ребёнок, появится и возможность его вырастить», — уверен Сергей Мельник.

Дети в семье Мельник дружны, каждый считает, что расти среди братьев и сестёр весело: всегда есть с кем поговорить, к кому обратиться за помощью и поддержкой. Некоторые уже решили, что, когда они подрастут, у них тоже будет большая и дружная семья.