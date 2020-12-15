Мать двоих детей из Челябинска собирает деньги, чтобы не ослепнуть

Наталья Казакова боится стать обузой для своей семьи.

У молодой челябинки Наталии Казаковой два серьезных диагноза — ДЦП и атрофия зрительного нерва. Это не помешало ей обрести семейное счастье и стать четырёхкратным призером чемпионата России по жиму штанги лёжа среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Но проблемы со зрением прогрессируют. Женщина опасается, что ослепнет и станет обузой для близких.

Зрительный нерв — это трасса. Изображение с сетчатки глаза передаётся по ней прямо в мозг. Если нерв атрофирован, человек теряет чёткость изображения и со временем может ослепнуть.

Пока Наталья была ребенком, поддерживать зрение помогало физиолечение — электростимуляция. Во взрослой поликлинике, куда Наталью перевели в 18 лет, нужного аппарата не оказалось.

«Тогда мы уговорили местного депутата купить такой аппарат для городской поликлиники № 5 на Комсомольском проспекте, 36А. Лечение проходила не только я, но и другие взрослые пациенты. А потом там сменились врачи, использовать аппарат перестали. Мне пришлось ездить в поликлинику № 8 на Горького. Но в 2015 году электростимуляцию вообще исключили из списка медицинских услуг, которые оплачивает полис ОМС. Я осталась без помощи», — рассказала «Первому областному» Наталия.





Добиваться лечения все эти годы женщине было некогда — в семье родился ребенок, потом ещё один. Лишних денег на платные процедуры у Наталии не было. Курс электростимуляции в частных клиниках стоит несколько тысяч рублей, а за год нужно пройти три курса. В итоге зрение стало падать. Наталия плохо ориентируется в пространстве на улице, ей нужна помощь в быту. Женщина опасается, что, ослепнув, она не сможет посвящать себя малышам-детям и адаптироваться к новой жизни. Даже выучить тот же шрифт Брайля в 25 лет очень сложно, так как чувствительность пальцев уже не та.

«В этом году я попала на прием к офтальмологу в московской городской больнице имени Пирогова. Мне предложили альтернативу — таблетки. Лишних денег на них нет. Я обратилась в местную соцзащиту за материальной помощью. Но доход нашей семьи на 1,5 тысячи превысил прожиточный минимум на каждого человека — мне в деньгах отказали», — рассказывает Наталия.

В минздраве области говорят, что ситуация не так критична.

«Атрофия зрительного нерва чаще всего встречается у пожилых. Обычно это последствие воспалительных, дегенеративных и сосудистых процессов. Лечение атрофии зрительного нерва эффективно на ранних стадиях, когда ещё есть волокна зрительного нерва, способные к восстановлению. На поздних стадиях остается только поддержать зрение на определенном уровне. Лечение в основном медикаментозное. Физиопроцедуры сейчас используют редко, но бесплатное физиолечение по полису ОМС в Челябинской области не отменялось. Наталье стоит ещё раз обратиться к лечащему врачу. Он определит дальнейшую схему действий и направит пациентку на лечение», — говорит главный внештатный офтальмолог Челябинской области Валерий Экгардт.

Несмотря на проблемы со здоровьем Наталия строит большие планы на жизнь. Сейчас она получает второе высшее образование и собирается устроиться в банк, чтобы работать с клиентами-инвалидами.