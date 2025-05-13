«Мастерская новых медиа» обучит продюсеров и создателей стратегического контента

Более 50 медиатехнологов Уральского федерального округа уже подали заявки на участие



Прием заявок на «Мастерская новых медиа» продолжается до 31 мая. 75 лучших кандидатов со всей России и пяти зарубежных стран пройдут очное обучение в Москве.

Программа предназначена для руководителей медиакоманд, продюсеров, медиа- и политтехнологов, сценаристов и авторов идей, заинтересованных в создании стратегического медиаконтента. Специалисты учатся делать контент, который формирует ценностные ориентиры, приносит пользу обществу и создает образы героев будущего. Это единственный набор по данному направлению в 2025 году. Участниками также могут стать режиссеры медиапроектов, сценаристы веб-контента, сериалов и документальных фильмов.

Коммуникации составляют основу современного мира, но управлять ими сложно. Важно научиться эффективному взаимодействию, прогнозированию и противодействию угрозам. Создание контента, несущего ценности и смыслы — непростая задача. В этой области пока мало обучающих материалов, и мастерство сосредоточено в руках опытных наставников. Поэтому обучение у ведущих экспертов критически важно, отмечает Роман Карманов, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив.

Программа построена по принципу авторских мастерских. Среди мастеров и спикеров — Сергей Новиков (начальник Управления Президента России по общественным проектам), Ольга Любимова (министр культуры РФ), Алексей Гореславский (генеральный директор Института развития интернета), Роман Карманов (генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив), Алексей Учитель (народный артист России, кинорежиссер, сценарист), Константин Богомолов (режиссер), Иван Охлобыстин (актер), Александр Цыпкин (писатель) и другие.

В программу входят практикумы и хакатоны. Участники смогут разрабатывать проекты в командах, защищать их перед экспертами, учиться привлекать ресурсы для реализации своих инициатив, изучать востребованные тематические линии в контенте, а также эффективные инструменты продвижения проектов. Обучение позволит обсудить с экспертами актуальные вопросы — от драматургии и медиатрендов до культурного кода и миссии России в мире.

Выпускники программы прошлого года — авторы веб-сериалов и документальных фильмов, отмеченных премиями международных кинофестивалей, лауреаты отраслевых премий и конкурсов федерального уровня. Среди них Наталия Осипова (документальный цикл «Они выбрали Родину»), Ольга Ажнакина (фильм о семейных ценностях «Я — мама», фильмы о науке «Влюбленные в математику» и «Виктория») и Алишер Юсупов (анимационный сериал «Улетная команда»).