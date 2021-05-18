Мастером года в Челябинской области стала преподаватель обществознания из Миасса

Елена Шиклеина представит область на всероссийском этапе в Москве

На Южном Урале подвели итоги конкурса «Мастер года». Первое место заняла преподаватель обществознания из Миасса Елена Шиклеина. Она работает в геологоразведочном колледже, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

«Все участники прошли два конкурсных испытания. Они делились личным опытом подготовки учащихся и давали мастер-класс в специально подобранной группе. В результате конкурсная комиссия определила абсолютного победителя и двух призеров, которые набрали наибольшее количество баллов», — поясняют в пресс-службе.

Второе место заняла преподаватель экономики Южно-Уральского государственного технического колледжа челябинка Мария Логинова. На третьем месте — математик из Златоустовского педколледжа Мария Кейм.

Елена Шиклеина этой осенью представит наш регион на заключительном этапе Всероссийского конкурса «Мастер года» в Москве. По стране звание «Мастер года» присвоят десяти победителям.