Мастерица из Озерска покорила Москву платьем из павловопосадского платка

Танзиля Нуриева стала победителем всероссийского конкурса дизайнеров

Жительница Озерска Танзиля Нуриева одержала победу на престижном Всероссийском конкурсе дизайнеров одежды «Хрустальный манекен — 2025» в Москве. Она заняла призовое место в номинации «Дизайнер одного платья», представив на суд жюри и публики модель «Розы на снегу», созданную из традиционного павловопосадского платка. О победе дизайнера сообщили в пресс-службе ПО «Маяк».

Процесс шитья из этого сложного материала требует ювелирной точности. Тонкую ткань платка обязательно дублируют, крой выполняют строго по рисунку, а каждый цветок и лепесток вручную совмещают в швах. Каждый шов требует предельного внимания и терпения.

Любовь к шитью сопровождала Танзилю Нуриеву всю жизнь. После окончания швейного отделения Озерского технического колледжа она три года трудилась на фабрике. После сокращения и попыток найти работу устроилась в цех эксплуатации на ПО «Маяк». Там Танзиля доработала до шестого разряда.

Однако хобби переросло в профессию. И сегодня заказы на уникальные наряды поступают к ней со всей страны. Одним из самых ответственных стал дистанционный пошив свадебного платья для невесты из Санкт-Петербурга, который завершился полным успехом.





«Это был вызов самой себе. Ткань дорогущая, а дистанционный пошив — огромная ответственность, тем более платье на свадьбу. Но все получилось. Невеста была в восторге!» — делится воспоминаниями рукодельница.

Помимо одежды, Танзиля создает эксклюзивные аксессуары: воротнички с вышивкой, броши и ремни. Своей победой она вдохновляет других.

«Никогда не поздно менять жизнь и заниматься тем, что любишь… Мечтайте, ведь мечты действительно сбываются!» — говорит дизайнер.

Теперь она планирует создать целую коллекцию для участия в новых конкурсах.



