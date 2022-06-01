Мастера из Златоуста изготовили золотой кубок для фестиваля «Весна студенческая»

Каждый год его будут передавать городу‑победителю среди средних учебных заведений страны

С 3 по 8 июня Челябинск принимает первый творческий фестиваль «Всероссийская весна студенческая» для учащихся ссузов. Студенты техникумов и колледжей будут впервые соревноваться отдельно от студентов вузов. На Южном Урале решили, что это отличный повод для закладки новых традиций. Мастера из Златоуста изготовили переходящий золотой кубок, а художники из Челябинска сшили ростовую куклу мальчика Фестика. Почему без них фестиваль не фестиваль, рассказали сегодня на пресс-конференции.

«Весне студенческой» уже 30 лет. И в последние годы, как Евровидение, она кочует из города в город. А с фестивалем кочует и переходящий кубок. Десять лет назад, когда финал «Весны» проходил в Челябинской области, его изготовили мастера из Златоуста.

«Мы решили, что новый фестиваль тоже должен иметь свой кубок. И его также изготовили в Златоусте. Кубок выполнен в технике златоустовской гравюры на металле и покрыт золотом. Подставка сделана из местного камня серпентинита, а на ней — гравировка „Челябинск-2022“. Уже во вторник, 7 июня, на закрытии фестиваля наш губернатор Алексей Текслер передаст кубок городу-победителю фестиваля, и трофей отправится в путешествие по России. Каждый город, который будет принимать кубок, сможет оставить на нем свой знак»,

— рассказала начальник главного управления молодежной политики Челябинской области Светлана Калимуллина.

В 90-е годы у фестиваля «Весна студенческая» были два символа-персонажа — Фисташка и Фестик. Потом о них подзабыли, а в качестве символа стали использовать образы разных животных — слона, медведя, коня.

«И вот сегодня мы возвращаемся к старой традиции. У фестиваля для студентов ссузов будет свой Фестик. Это ростовая кукла, которая будет ходить по разным концертным площадкам и поднимать настроение участникам и гостям»,

— говорит руководитель отдела проектов Российского союза молодежи Валерия Позикова.

Программа фестиваля будет насыщенной. О ней ИА «Первое областное» сообщало раньше

по этой ссылке найдете время начала разных мероприятий.Открытие и закрытие фестиваля пройдут на ледовой арене «Трактор». Билеты на каждую церемонию распространяют через профкомы вузов.

Зато концертные площадки открыты для всех. Вход на них будет по электронным бесплатным билетам, которые можно оформить на сайте kassy.ru.