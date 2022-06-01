«Весне студенческой» уже 30 лет. И в последние годы, как Евровидение, она кочует из города в город. А с фестивалем кочует и переходящий кубок. Десять лет назад, когда финал «Весны» проходил в Челябинской области, его изготовили мастера из Златоуста.
«Мы решили, что новый фестиваль тоже должен иметь свой кубок. И его также изготовили в Златоусте. Кубок выполнен в технике златоустовской гравюры на металле и покрыт золотом. Подставка сделана из местного камня серпентинита, а на ней — гравировка „Челябинск-2022“. Уже во вторник, 7 июня, на закрытии фестиваля наш губернатор Алексей Текслер передаст кубок городу-победителю фестиваля, и трофей отправится в путешествие по России. Каждый город, который будет принимать кубок, сможет оставить на нем свой знак», — рассказала начальник главного управления молодежной политики Челябинской области Светлана Калимуллина.
В 90-е годы у фестиваля «Весна студенческая» были два символа-персонажа — Фисташка и Фестик. Потом о них подзабыли, а в качестве символа стали использовать образы разных животных — слона, медведя, коня.
«И вот сегодня мы возвращаемся к старой традиции. У фестиваля для студентов ссузов будет свой Фестик. Это ростовая кукла, которая будет ходить по разным концертным площадкам и поднимать настроение участникам и гостям», — говорит руководитель отдела проектов Российского союза молодежи Валерия Позикова.
Программа фестиваля будет насыщенной. О ней ИА «Первое областное» сообщало раньше.
А по этой ссылке найдете время начала разных мероприятий.
Открытие и закрытие фестиваля пройдут на ледовой арене «Трактор». Билеты на каждую церемонию распространяют через профкомы вузов.
Зато концертные площадки открыты для всех. Вход на них будет по электронным бесплатным билетам, которые можно оформить на сайте kassy.ru.
Также 4, 5 и 6 июня можно бесплатно и без всяких билетов посетить мастер-классы и лекции, а также концерты фестивального городка в Городском саду имени Пушкина.
Самыми звездными здесь обещают быть вечера. Например, в субботу здесь выступит популярная группа Filatov & Karas. В воскресенье хиты 90-х сыграет эстрадный оркестр Антона Бугаева (организаторы обещают побить рекорд по пению в караоке). А в понедельник споет кумир молодежи Ваня Дмитриенко, известный многим по песне «Ты Венера — я Юпитер». Начало каждого из звездных концертов в 20:00, продолжительность — час.
Будущие полицейские танцуют хип-хоп, программисты ставят перформанс, а парикмахеры дефилируют в нарядах театра мод. В Челябинске идет активная подготовка к финалу Всероссийского фестиваля «Весна студенческая» среди техникумов и колледжей. Накануне журналисты ИА «Первое областное» побывали на одной из сводных репетиций челябинской делегации.