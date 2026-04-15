Мастер из Златоуста изготовил гитару из столетнего шкафа прабабушки

На счету Семена Ёлкина 80 инструментов с уникальным звучанием

Златоуст славится мастерами, и каждый из них — особенный. Семен Ёлкин, к примеру, уже 15 лет изготавливает гитары. Инструменты нашего земляка высоко ценятся по России и за рубежом. О своем творчестве Семен рассказал журналистам медиахолдинга «Первый областной».

Мама Семена была пианисткой, сестра играла на скрипке, дед — на мандолине. Мальчика сызмальства окружала красивая музыка. Но в какой-то момент Семен понял, что хочет не играть, а мастерить инструменты своими руками.

Первые уроки столярного дела Семену дал Игорь Аксенов — известный в городе резчик по дереву.

«Гитары и скрипки делать не научу, но как стамеску держать в руках — покажу», — пообещал Игорь Аксенов.

Вместе с художником Семен сделал тарелку из капа, вазу из облепихи. Потом набивал руку на ремонте старых гитар. И, наконец, замахнулся на первый собственный инструмент — его Семен изготовил из столетнего шкафа прабабушки.

Сегодня Семен работает с породами дерева, которые не растут в России: индийский палисандр, швейцарская ель, зирикот. Делает классические гитары и гитары фламенко.





«Самая большая сложность в работе — на каждое из изделий уходит полтора месяца. Я пробовал сделать гитару быстрее — пока не получается», — признается Семен.

Мастер изготовил около 80 гитар. Их покупают студенты консерваторий, профессиональные музыканты. Звучание авторских инструментов превосходит звучание магазинных.