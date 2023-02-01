Мастер из Челябинской области сделал самодельный вездеход-амфибию

Андрей Букреев из Пласта собирает технику без чертежей и производственных цехов

Житель Пласта Андрей Букреев сделал из подручных средств технологичный вездеход на огромных колесах. Не для выставок или продажи, а так — для души. Никаких бессонных ночей с чертежами и потраченных миллионов — все практично и доступно. Корреспондент ИА «Первое областное» пообщался с изобретателем и узнал, сколько стоит такое увлечение, как много ему нужно уделять времени и какие планы на будущее у самородка из глубинки.

Андрею Букрееву 47 лет. Большую часть жизни он посвятил увлечению техникой: по дому что-то сделать, инструмент починить. Но серьезно взялся за хобби шесть лет назад — когда принялся за первый вездеход.

«Он был гусеничный. Поездил, а потом продал его в Тюмень. Недостатки-то все равно есть — побольше, помощнее мне хотелось, все как всегда», — смеется изобретатель.

Тут же вошедший во вкус мастер принялся за второй агрегат — колесный дизельный вездеход. Во время работы получилось освоить новые для себя механики, но доделать вездеход не получилось — Андрей обменял его на двигатель, который планировал использовать для будущих работ.

Последовал перерыв, за время которого изобретатель подкопил сил для последнего на данный момент проекта — колесного вездехода-амфибии. Работы над ним велись год. Андрей учел все ошибки предыдущих работ. Например, добавил гидроусилитель руля и выбрал колеса большего диаметра.

Мосты использовались от «Волги», КПП от «десятки», двухцилиндровый бензиновый двигатель Lifan — новый, остальные детали — с авторазборок. На новом агрегате по земле удалось разогнаться 30 километров в час. Но при этом, если нужно, можно и речку переплыть. На воде машина держится при помощи огромных колес, высотой более метра. На них вездеход при помощи моторчика на корме движется как на воздушной подушке. Эти же шины низкого давления помогают и при езде по болотам и грязи.

Вездеход-амфибия, как и предыдущие проекты, чуть ли не импровизация.

«В голове все. Я редко когда черчу. Сразу все представляю, как должно быть, потом испытываю. Если не работает — исправляю», — делится Андрей Букреев.

Стоимость вездехода, если учитывать только детали, а работы проводить самому, — около 300 тысяч рублей. Но бизнес на производстве такой техники в гараже, по мнению мастера, не построишь.

«Они себя не окупают — ничего не заработаешь, только потратишься. Да и очень много сил, времени тратишь. Это только если профессионально заниматься — делать цех, нанимать работников», — рассуждает изобретатель.

Да и спроса, признается Андрей, несмотря на публикации в СМИ и известность за пределами родного города, нет. Никто ни разу не обращался с желанием сделать с нуля новый проект.

Если бы обращались — не факт, что получалось бы за них браться. Андрей Букреев — замначальника Пластовского РЭС. Времени на работу уходит много, и проектами удается заниматься только по выходным и изредка вечерами после работы. По этой причине у мастера и нет никакого специального цеха. Все работы — в собственном гараже, который, однако, постепенно наполняется оборудованием: тельфером с лебедкой, компрессором, сварочным аппаратом, прессом, сверлильным и токарным станками.

Последний вездеход Андрей продавать не планирует.

«Этот у меня на постоянку, все в нем устраивает. Больше пока не хочу ничего делать: запал иссяк немножко», — отмечает изобретатель.

На самодельной машине мастер уже третий год рассекает по местным лесам и полям, иногда наведывается на речку порыбачить. По городским дорогам ездить, конечно, нельзя: самодельную технику нужно регистрировать в полиции. А это, по словам Андрея, сложно и дорого, особенно если вездеходу городской асфальт и не нужен.

После небольшого перерыва мастер хочет взяться за проект нового толка — маленький гусеничный погрузчик, способный крутиться на одном месте. Это, по словам изобретателя, будет техника исключительно для применения в хозяйстве. Например, можно расчищать участок от снега, добираясь до самых дальних уголков.

Напомним, ранее мы рассказывали о жителе Кусы, который также собрал самодельный вездеход.