Массовый сезон осенней охоты на Южном Урале откроют 31 августа

У стрелков без документов могут отнять оружие

Уже в эту субботу, 31 августа, на Южном Урале стартует массовый сезон осенней охоты на водоплавающую, болотно-луговую, боровую, полевую и степную дичь, сообщает пресс-служба Минэко Челябинской области.

«Выходя на природу, охотник обязан иметь при себе охотничий билет, действующие разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия и на добычу охотничьих ресурсов, а при охоте на закрепленных охотничьих угодьях — путевку. Все эти документы должны быть с собой, а не в автомобиле или дома», — замечают в пресс-службе.

В ведомстве добавляют, что медицинская справка на оружие действительна в течение пяти лет. Если она просрочена, росгвардейцы могут забрать у охотника и ружье, и разрешение на его хранение и ношение.

Также жителям области напоминают, что человек с ружьем должен проявлять осторожность, чтобы случайно не убить или не поранить другого стрелка. Во время охоты запрещено стрелять «на шум», «на шорох», по неясно видимой цели, а также по взлетающей птице ниже 2,5 метра при ограниченном обзоре местности.