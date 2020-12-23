Владимир Якушев потребовал от глав муниципалитетов неукоснительного исполнения нацпроектов

Уральский полпред провел заседание Совета по вопросам развития местного самоуправления

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев провел заседание Совета по вопросам развития местного самоуправления, в котором приняли участие заместители губернаторов и главы крупнейших муниципалитетов Уральского федерального округа. В основу встречи легли вопросы борьбы с коронавирусной инфекцией и ее последствиями.

«Муниципалитеты ощутили последствия особенно сильно. Экстренные меры поддержки экономики привели к падению бюджетных доходов. Обострилась ситуация на рынке труда. В трудном положении оказался малый и средний бизнес. У пандемии будут и отдаленные последствия. Одно из самых тяжелых — возможное сокращение трудоспособного населения. В первую очередь это скажется на демографии малых городов»,— заявил Владимир Якушев.

Поэтому, по словам полпреда, для устранения последствий пандемии потребуются системные меры. К примеру, важно тщательно рассмотреть и задействовать все резервы повышения доходов, также необходимо определиться с приоритетностью долгосрочных проектов и программ. Помимо этого нужно обеспечить реализацию национальных проектов. Владимир Якушев акцентировал внимание на таких нацпроектах, как расселение аварийного жилья, вовлечение и участие граждан в решении вопросов, касающихся формирования комфортной городской среды.

Во время заседания также был затронут вопрос медицины. Владимир Якушев выделил две основные задачи: организацию массовой вакцинации от COVID-19 и снижение смертности от заболевания. Для этого в новогодние праздники возможно проведение дополнительных профилактических мероприятий.

«Главное здесь — своевременная госпитализация. Особенно актуально это в новогодние праздники. Нельзя допустить рост заболеваемости и смертности в праздничные дни. Один из способов — проведение поквартирных обходов. К этой работе следует привлечь социальных работников и волонтеров»,— отметил полномочный представитель президента в УрФО.

Эти дополнительные меры могут также повысить качество медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией. Важно также не забывать о мерах предосторожности в новогодние праздники.