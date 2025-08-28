Масштабный фестиваль «Челябинская область — большая семья» побывал в Кыштыме

Для участников фестиваль стал возможностью решить накопившиеся вопросы

В Кыштыме прошел фестиваль «Челябинская область — большая семья». Для горожан там работали одиннадцать министерств и главных управлений Челябинской области, активисты Движения Первых и студенты местного филиала Миасского медколледжа, сообщает газета «Кыштымский рабочий».

Глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева провела личный прием горожан.

В адрес главы и губернатора Алексея Текслера жители оставили 34 вопроса, изложили свои предложения и инициативы. Темы, которые интересовали большинство участников фестиваля: вопросы о работе общественного транспорта, благоустройство дворов, ремонт внутридворовых проездов и дорог. А также живо обсуждался вопрос ускорения темпов догазификации частного сектора.





На фестивале прошло торжественное вручение знака отличия «Семейное счастье». Его вручают супружеским парам, прожившим в браке более 50 лет.

Площадка для молодежи от активистов Движения Первых и студентов филиала миасского медколледжа собрала самых маленьких жителей города. Для них прошли мастер-классы по рисованию, росписи и даже изготовлению фетровой броши с символикой «Первых». Кроме того, дети раскрасили муниципальную картину, сделали открытку в технике скрапбукинга и создали игрушку для бездомных животных.





«Для фотосессии мы подготовили несколько ярких зонтов с логотипом „Я люблю Кыштым“. Каждый посетитель нашей площадки мог не только сделать фото на память, но и угоститься „молодильными“ яблоками! Фрукты, кстати, расходятся просто на ура», — рассказывает руководитель Движения Первых в Кыштыме Ольга Кулапина.

Пользовалась популярностью у жителей площадка Минспорта. Все желающие могли сдать нормы ГТО. В палатке Минздрава кыштымцам измеряли артериальное давление и уровень сахара в крови. Горожане сдавали кровь в передвижной станции и прошли тест на ВИЧ.





«Гости фестиваля испытали свою силу с помощью специального прибора — динамометра. Также студенты придумали конкурс — имитацию манипуляции — постановки укола. Только в роли пациента — воздушный шарик. Поставить укол нужно было так, чтобы он не лопнул. Также в биксе находились вещи, связанные с медицинской тематикой: зонд, катетер, баночка для анализов. Нужно было определить, что это и для чего необходимо. А для самых маленьких кыштымцев был подготовлен конкурс: сопоставь врача и инструмент», — рассказала советник директора по воспитательной работе филиала медколледжа Анна Наумова.

Фестиваль «Челябинская область — большая семья» третий месяц работает в территориях региона. Для южноуральцев это в первую очередь возможность на месте встретиться с представителями министерств и решить свои вопросы.

Следующую остановку фестиваль сделает 30 августа в Озерске.

Автор: Елизавета Михно