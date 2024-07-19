Масштабные граффити украсят дома Челябинской области

В регионе стартовал фестиваль «Наш Mural — 2024»

В поселке Ишалино Аргаяшского района работают художники из Москвы. Здесь, по адресу Школьная, 7, они оставят свой след — граффити во всю стену одноэтажного дома. Как рассказали в правительстве области, художники откроют фестиваль граффити «Наш Mural — 2024».

Граффитисты Максим Базаров и Кирилл Алерт представляют коллектив «ЦЕХ». Пока эскиз мастеров держится в секрете, но известно, что в этом году ключевой темой фестиваля стал Год семьи.

«Не будем раскрывать всех секретов, но мурал со смыслом. Первые 24 часа фестиваля подошли к концу, а у ребят уже основной цвет появился», — поделились организаторы фестиваля.





В этом году фестиваль будет проходить до конца августа. В городах Челябинской области будут работать мастера из Озерска, Тюмени, Севастополя и Феодосии. Они украсят восемь фасадов в Аргаяшском районе, Верхнеуральске, Еманжелинске, Катав-Ивановске, Миассе, Озерске и Челябинске.