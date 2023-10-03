Масочный режим вводится в больницах Челябинской области

Это необходимо для профилактики ОРВИ и гриппа

Медицинские учреждения Челябинской области начали вводить масочный режим на своей территории. Распоряжение об этом медики получили накануне от Минздрава РФ.

Одним из первых о возвращении масочного режима заявил челябинский онкоцентр. Теперь медики центра должны носить маску во время приема и когда ходят по отделениям поликлиники. Также запрещены прогулки пациентов по территории больницы. Исключение делают только для тех, кто направляется из отделения в отделение на процедуры.

«У наших пациентов снижен иммунитет, они легко могут подхватить сезонные заболевания: ОРВИ, грипп, ковид. Тогда приходится прерывать лечение, откладывать операции и прочие процедуры. Поэтому просим всех пациентов, сопровождающих и сотрудников онкоцентра с пониманием отнестись к ситуации и надеть маски», — замечают в пресс-службе Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины.

Также с 3 октября масочный режим введен в медицинских учреждениях Пластовского района.

Необходимость возвращения масок вызвана ухудшением эпидобстановки по ОРВИ и гриппу. Пандемия на практике доказала, что ношение масок и мытье рук резко снижает количество заболевших. На эти простые методы профилактики делают ставку снова.

Ситуация по ковиду пока беспокойства не вызывает.