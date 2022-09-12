«Руководителям организаций и учреждений Саткинского района рекомендовано обеспечить организацию масочного режима в общественных местах, в местах скопления людей, в транспорте и в закрытых помещениях, а также контролировать соблюдение режима дезинфекции в местах массового пребывания людей», — рассказывают в пресс-службе.
Кроме того, масочный режим рекомендовано ввести в учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием пациентов.
По данным Роспотребнадзора, на прошлой неделе заболеваемость коронавирусом в Саткинском районе возросла на 30%. Выявлено 43 случая заболевания у жителей Сатки, Бакала, Межевого и Бердяуша.
За минувшие сутки в Челябинской области медики провели около двух тысяч тестов на коронавирус и получили 771 положительный результат, среди заболевших есть 46 школьников. От ковида скончался один пациент.
Южный Урал приближается к пику шестой волны коронавируса. Какой штамм циркулирует в регионе, как проявляет себя болезнь, куда больному обращаться за помощью при первых признаках недомогания и велика ли вероятность развития осложнений, журналисту ИА «Первое областное» рассказала главный терапевт Челябинской области Анна Мищенко.