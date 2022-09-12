В Саткинском районе Челябинской области рекомендовали вернуть масочный режим

За последние дни здесь на треть выросла заболеваемость коронавирусом

В Саткинском районе ухудшилась эпидситуация по коронавирусу. За последние четыре дня заболеваемость выросла на 30%. Чтобы сдержать очередную волну пандемии, уже с 12 сентября оперативный штаб рекомендует вернуть масочный режим в учреждениях и местах скопления южноуральцев, сообщает пресс-служба администрации Саткинского района.

«Руководителям организаций и учреждений Саткинского района рекомендовано обеспечить организацию масочного режима в общественных местах, в местах скопления людей, в транспорте и в закрытых помещениях, а также контролировать соблюдение режима дезинфекции в местах массового пребывания людей»,

— рассказывают в пресс-службе.

Кроме того, масочный режим рекомендовано ввести в учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием пациентов.