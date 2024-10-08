Машины мешают коммунальной технике: челябинцев предупреждают о штрафах

В регионе за месяц выявлено более 1,5 тысячи случаев неправильной парковки

Припаркованные вблизи контейнерных площадок автомобили продолжают блокировать проезд мусоровозам. В результате появляются сложности со своевременным вывозом отходов и ДТП. Об этом напомнили в пресс-службе Центра коммунального сервиса Челябинской области.

За прошлый месяц на Южном Урале было выявлено более 1,5 тысячи случаев, когда легковые машины перегораживали проезд для мусоровозов. Во дворах, плотно заставленных машинами, маневры для коммунальной техники становятся сложнее. Отсюда возникает опасность как для водителей мусоровозов, так и для владельцев легковых автомобилей.

В крупных городах региона, таких как Челябинск, Магнитогорск и Миасс, наблюдаются серьезные проблемы с проездом к мусорным контейнерам. В некоторых местах легковые автомобили блокируют доступ более пяти раз в месяц. В Миассе наибольшее количество случаев зафиксировано по адресам: улица Ленина, 2 (более 10 раз) и улица Романенко, 8. В Златоусте проблемы возникают на улице Аносова, 195.

В Магнитогорске проблемные локации были зафиксированы на улице Вокзальной, 134/1; улице Карла Маркса, 32 и 29; проспекте Ленина, 121, и других. В Челябинске проблемы с проездом к контейнерам возникали на 50 площадках, включая улицу Северную, 1 (14 раз) и улицу Блюхера, 123ж (16 раз). Наибольшее число нарушений зафиксировано в Калининском районе Челябинска — 214 случаев.

Чтобы бороться с таким большим количеством нарушений, ЦКС по Челябинской области проводит акцию «Заблокировал проезд — вывези мусор сам». Сотрудники размещают памятки о штрафах на автомобилях, мешающих проезду мусоровозов. Штрафы могут достигать 5 тысяч рублей для физических лиц и 200 тысяч рублей для юридических.

Региональный оператор призывает быть внимательными при выборе парковочного места, чтобы не было задержек при вывозе мусора и не возникало случаев ДТП с коммунальной техникой. В регионе за месяц выявлено более 1,5 тысячи случаев неправильной парковки.

Автор: Ксения Рындина