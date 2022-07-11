Машинист мостового крана из Челябинска шьет игрушки-талисманы

Любовь Берг сопровождает поделку сказкой, которая помогает человеку исполнить его мечту

Когда-то Любовь Берг была машинистом электромостового крана. Людей таких профессий отправляют на заслуженный отдых раньше обычного, но в момент назначенной пенсии энергия из нашей героини била ключом, и она стала искать для себя новое дело. Увидела на телеэкране рекламу и забрела на мастер-класс по изготовлению домовят — так и определилась с дальнейшим занятием. Набравшись опыта, превратила увлечение по шитью игрушек в профессию — заигралась так, что в этом году отмечает 10-летний юбилей творческой деятельности.



«Еще в 1989 году мама подарила мне годовую подписку на журнал Burda moden, с тех пор я начала много шить. А дочка моя окончила наше художественное училище (в настоящее время ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского. — Прим. ред.), и я вместе с ней прошла этот путь холстов и красок, что сейчас весьма пригождается», — рассказывает Любовь Берг.





Чтобы делать авторскую игрушку, одним талантом не обойтись, приходится выискивать нужные ткани и фурнитуру, даже совершать утренние рейды на птичий рынок в поисках раритета.

А брошь 1950 года для Безумного Шляпника вообще была обретена через клич в социальной сети. Шляпника, кстати, мы не застали дома: как только экспонат обзавелся уникальным аксессуаром, он отправился на ПМЖ на Север.



«А для некоторых слонов и кошек я тоже использую детали из прошлого века — катушки ниток. Сейчас, конечно, можно купить все, но мне очень нравится, когда вещь имеет свою историю, поэтому предметы современности часто приходится искусственно состаривать», — делится мастерица.





Шкафы, ящики, коробки и сундуки в доме рукодельницы забиты материалами для будущих поделок: среди тканей, кружева, пуговиц и ниток находится даже овечья шерсть — она используется для локонов. За 10 граммов таких кудрей приходится выкладывать до 600 рублей.



«Я не подсчитываю, сколько денег на это трачу, но, если мне сейчас дать 50 тысяч и отпустить в тряпичный магазин, я за день легко их освою», — говорит швея.

Затраты окупаются, занятие давно стало источником дохода. Стоимость игрушек авторства Любови Берг варьируется в диапазоне 200—8500 рублей, так что не спешите считать нашу героиню кем-то не от мира сего. Хотя и к этому она тоже привыкла.





«Однажды на ярмарке я стояла перед своим столом, полным игрушек, и решила надеть кепку зайца на другую поделку. Сняв с зайца головной убор, честно ему сказала, что обязательно сошью новый, нужно только немного потерпеть. В это время мимо проходила женщина, она изумленно смотрела на меня и боязливо спросила, с кем это я разговариваю», — со смехом вспоминает рукодельница.

Любовь не обижается на такие реакции, для нее важнее не чужое мнение, а игрушки, в которые женщина вкладывает частичку себя, в какой-то мере одушевляя своих тряпичных зайчат и котиков. На изготовление игрушки может уходить от одного дня до нескольких месяцев, что, безусловно, роднит создательницу с произведениями.





Богатством своей души Любовь Берг делится не только с игрушками, но и с людьми, в дома которых ее поделки отправляются.



«Спроваживая ангелочков в новый домик, советую людям разговаривать с куклой. Мы сами творцы своей судьбы, но мне нравится сопровождать свою игрушку сказкой. Рассказывая добрую историю, я хочу донести до людей, что мы живем не в вакууме и от наших мыслей, настроя и слов зависят наша жизнь и наши поступки. Иногда человеку необходимо что-то вроде талисмана, он может нашептать желание игрушке, позвонить в колокольчик и приблизиться к своей мечте. Когда мы начинаем об этом думать, мы заставляем свою голову и себя в этом направлении работать», — раскрывает секрет успеха Любовь Берг.

География распространения «волшебных» игрушек широка, мастерице проще рассказать, где ее поделок еще нет — это Антарктида и Арктика. Часто женщина получает обратную связь от своих покупателей: одни убеждены, что игрушка помогла им поменять работу, другие полагают, что милая зверушка или ангелок хранят семью. Сама Любовь верит, что мир можно сделать добрее, если делиться своей позитивной энергией.