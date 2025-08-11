Мартын, Ресмини и Каталея: в Челябинске назвали необычные имена новорожденных

Только в клинике ЮУГМУ за лето на свет появились 618 малышей

В Челябинске с начала лета в стенах роддома клиники ЮУГМУ родились 618 малышей: 317 девочек и 301 мальчик. Сотрудники собрали статистику, как родители называли своих «летних» малышей.

Самыми популярными именами этого лета у девочек стали Мирослава, Аврора, Есения, Мия, Оливия, Алиса (Алисия), Василиса (Василина) и Варвара. Среди мальчиков больше привычных имен: Владимир, Михаил, Артем, Данила, Лев, Дмитрий.

Реже всего называли детей некогда популярными именами: Настасья, Валентина, Светлана, Вера, Арина, Ульяна, Татьяна, Александра и Антонина. Среди мальчиков редко, но встречались Руслан, Богдан и Николай.

В списке необычных имен лета-2025 Аливия, Ресмини, Каталея, Моника, Мирра, Адель и Эсмин, а также Гордей, Мартын, Кристоф и Тамерлан.

Ранее в Госкомитете по делам ЗАГС рассказали о популярности среди южноуральцев старорусских имен для детей.

Автор: Елизавета Михно