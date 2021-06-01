Маршруты скоростных поездов «Ласточка» изменят по просьбам челябинцев

Для горожан подготовили опрос, который покажет необходимость новых остановок

Скоростные поезда «Ласточка» перевозят пассажиров по маршрутам Челябинск — Магнитогорск и Челябинск — Карталы. В региональном Миндортрансе предлагают изменить схему следования «Ласточки» по более популярному маршруту. Для этого министерство проводит опрос челябинцев — удобен ли это будет для горожан.

По действующему маршруту на участке Карталы — Троицк — Карталы в среднем проезжает не более 7 человек в вагоне, который рассчитан на 100 человек.

«Чтобы пассажирам стало еще удобнее и комфортнее, Миндортранс совместно с Южно-Уральской железной дорогой и „АО Свердловская пригородная компания“ предлагает внести изменения в маршруты скоростных пригородных поездов „Ласточка“, следующих по маршрутам № 7903 Челябинск — Карталы, № 7904 Карталы — Челябинск», — сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.



В ведомстве предложили изменить маршруты следования Челябинск — Карталы — Челябинск на маршруты Челябинск — Троицк — Челябинск и добавить остановки в Еманжелинске и поселке Увельский, которых ранее не было предусмотрено в прежней схеме движения скоростного поезда.

На маршруте Челябинск — Магнитогорск — Челябинск изменения маршрута не планируется.

Кроме того, планируется изменить расписание поездов с прибытием в Челябинск из Троицка в утреннее время и убытием в вечернее, чтобы пассажиры всегда могли успевать на работу или учебу, вовремя попасть в медицинские учреждения или органы государственной власти.