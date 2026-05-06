Маршруты челябинского общественного транспорта изменятся днем 7 мая

Автобусы и троллейбусы будут объезжать центральные улицы

В четверг, 7 мая, в центре Челябинска временно изменят схему движения для проведения генеральной репетиции торжественного построения на площади Революции. С 12 до 18 часов общественный транспорт не будет ходить по участку проспекта Ленина (от Красной до Свободы), Воровского (от Тимирязева до проспекта Ленина), Цвиллинга (от Тимирязева до Карла Маркса), а также по улице Елькина (от Тимирязева до Воровского).

Власти перенаправят транспорт по измененным маршрутам, сообщает Организатор перевозок Челябинской области. Часть автобусов поедет в объезд через Свободы и Тимирязева. Например, автобусы № 2, 4, 78, 123 и 483 направят с проспекта Ленина на Свободы, затем на Тимирязева, Сони Кривой и Свердловский проспект, после чего они вернутся на проспект Ленина. Автобусы № 14а, 85, 90с после Свободы и Тимирязева повернут на Воровского и проследуют к АМЗ или Новосинеглазово. Автобус № 18 поедет по Свободы, Карла Маркса, Цвиллинга, Труда и Кирова до автобусного парка. Маршрут № 22 на время станет: ЧКПЗ — Свободы — Тимирязева — Сони Кривой — Свердловский проспект — Братьев Кашириных — Генерала Брусилова. Транспорт № 64 от вокзала направится по Свободы и Братьев Кашириных до автобусного парка, а № 128 с проспекта Ленина свернет на Свободы и поедет по Тимирязева, Сони Кривой, Свердловскому проспекту, затем снова вернется на проспект Ленина.

Троллейбусы тоже поменяют пути следования. Маршрут № 10 проследует от «Солнечного берега» до железнодорожного вокзала, № 16 поедет от АМЗ по Тимирязева до ЖБИ. Троллейбус № 17 пустят двумя маршрутами: от Молдавской до парка Гагарина и от железнодорожного вокзала до Первоозерного. Рейс № 19 от Мамина направится по проспекту Ленина, Свободы, Труда, Свердловскому проспекту, затем снова по проспекту Ленина до парка Гагарина.

Трамвай № 3 поедет от ЧМК по Кирова, Карла Маркса до депо № 1, № 5 проследует от ЧЭМК по Горького, Карла Маркса, Труда, затем снова по Горького и обратно на ЧЭМК. Маршрут № 7 направится от ЧГРЭС по Российской, Труда, Карла Маркса, снова по Российской и вернется на ЧГРЭС, а № 16 поедет от Чичерина по Кирова до областной больницы.