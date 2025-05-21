Маршруты челябинских автобусов изменятся в субботу в связи с забегом

Временные перемены коснутся общественного транспорта № 26, 51 и 214



В связи с проведением Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» 24 мая с 7:00 до 15:00 будет перекрыто движение по Университетской набережной. Это повлияет на маршруты движения некоторых автобусных рейсов. Челябинцам следует быть внимательными и учитывать изменения в расписании.

Изменения коснутся автобусов № 26, 51 и 214:

Автобус № 26 (ЧВВАКУШ)

Изменится маршрут следования: ЧВВАКУШ — Молодогвардейцев — Братьев Кашириных — Чичерина — Университетская набережная — Академика Королева — Братьев Кашириных — Шершни — агроуниверситет.

Автобус № 51 (Сосновка):

Будет осуществлять движение по маршруту Сосновка — Братьев Кашириных — Чичерина (разворот на перекрестке Чичерина и Университетской набережной).

Автобус № 214 (Прудный):

Следование по маршруту Прудный — Молодогвардейцев (без объезда микрорайона Академ Риверсайд).

Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» (6+) в Челябинске состоится 24 мая 2025 года, старт — на улице Лесопарковой, 2а. Участникам доступны дистанции 1, 5, 10 и 21,1 км (полумарафон).