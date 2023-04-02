Маршрутку №174 Копейск — Челябинск отменили

Рассказываем, чем заменили транспорт

С 1 апреля в Челябинской области отменили маршрутку № 174, которая следовала из Копейска от станции Потанино в Челябинск до железнодорожного вокзала. В пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» рассказали, на каком транспорте смогут ездить копейчане и челябинцы.

«В последнее время маршрут № 174 обслуживали два автобуса с интервалом от 40 минут. Перевозчик отказался от обслуживания маршрута»,— объяснили в учреждении.

Копейчанам предложили добираться до Челябинска на автобусе № 5 с пересадкой на автобус № 123, который ходит каждые 10-15 минут. При этом уточнили, что стоимость проезда в этом случае будет ниже, чем на маршрутке № 174: по транспортной карте стоимость составит 38 рублей вместо 45 рублей.

«Билет по транспортной карте в автобусе № 5 — 25 рублей. При пересадке на № 123 с транспортной карты спишется ещё 13 рублей»,— уточнили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

Если следовать из Челябинска в Копейск, то в автобусе № 123 спишется 33 рубля, а в автобусе № 5 — еще 5 рублей.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало о том, что в Челябинске в часы пик увеличили количество автобусов на пяти маршрутах.